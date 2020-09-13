Волгоградский «Ротор» сообщил, что не примет участия в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Игра должна была состояться 13 сентября в Волгограде, однако ранее у семи представителей «Ротора» был выявлен коронавирус.

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Ситуацию с COVID-19 в лагере новичка Премьер-лиги обсудили комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев. «Пока ждем, конечно, но я бы на месте «Краснодара» настаивал на отмене матча. И это будет правильно. У них впереди плей-офф ЛЧ, слишком велик риск, чтобы сегодня сыграть. Когда 7 человек из футбиков и 2 из штаба – там контактная группа «считай, что все». Думаю, матч отменят», – написал Генич.

«Кто же согласится на 0:3? Выйдут и сыграют теми, кто не на карантине. Поправку в регламент же специально внесли, чтобы не срывать проведение матчей. Другое дело, чтобы не было «Ростов-2», РПЛ сама может отменить матч, если играть некому из взрослых, но там есть же вроде», – ответил на слова Генича Черданцев.

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«Ротор» поднялся в Премьер-лигу по итогам незавершенного сезона-2019/20 в ФНЛ. Команда заняла в турнире первое место.

В Тинькофф РПЛ «Краснодар» идет на 10-й строчке, «Ротор» – на 16-й.

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