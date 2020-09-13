13 сентября на «ВЭБ Арене» состоялось главное дерби Тинькофф РПЛ – ЦСКА против «Спартака». Вот главные факты по прошедшему матчу:

  • Доменико Тедеско в третий раз встретился с ЦСКА. В прошлом сезоне он уступил армейцам в рамках РПЛ (0:2), но взял реванш в полуфинале Кубка России (3:2). Сегодня – снова поражение (1:3).
  • На 56-й минуте на поле появился Александр Кокорин. Форвард провел первый матч в футболке «Спартака».
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10 ЧАСОВ НАЗАД
  • Никола Влашич обожает забивать «Спартаку». В РПЛ хорват сыграл против красно-белых пять матчей и забил четыре мяча.
  • Болельщик ЦСКА принес на матч живую свинью.
  • Не обошлось без споров о судействе. «Спартак» претендовал на пенальти после падения Айртона, но Сергей Карасев предъявил ему желтую за симуляцию.
  • Хёрдур Магнуссон забил и передал привет Кокорину. Кстати, Саша обещал больше не демонстрировать этот жест.
  • Во втором тайме у «Спартака» (к 68-й минуте) было громадное преимущество по владению – 63% против 37. Но результата это не принесло.
  • Александр Соболев снова получил желтую за неспортивное поведение. Помните скандал, когда его наказали за футболку в память об умершей маме? На этот раз все прошло скромнее: Саша схлопотал карту за споры с арбитром – доказывал, что мяч после удара Наиля Умярова ушел на угловой.
  • Фанаты ЦСКА припомнили гендиру «Спартака» Шамилю Газизову его слова о красно-белых.
  • У Федора Чалова в этом сезоне пока очень грустная статистика: 4 матча в РПЛ, 0 голов. Кажется, следующего бида от «Кристал Пэлас» придется подождать.
  • Остон Урунов появился на поле без пакетов из Gucci и Louis Vuitton.

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