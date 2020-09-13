Красно-белые открыли счет на 11-й минуте благодаря волшебным действиям Эсекиэля Понсе. ЦСКА ответил трижды: сперва Хёрдур Магнуссон выровнял положение ударом головой после подачи углового.

Затем на шедевр Понсе своим шедевром ответил Никола Влашич, а уже на 90-й минуте спартаковцев окончательно добил новичок армейцев Чидера Эджуке.