ЦСКА переиграл «Спартак» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ – 3:1.

Красно-белые открыли счет на 11-й минуте благодаря волшебным действиям Эсекиэля Понсе. ЦСКА ответил трижды: сперва Хёрдур Магнуссон выровнял положение ударом головой после подачи углового.

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Затем на шедевр Понсе своим шедевром ответил Никола Влашич, а уже на 90-й минуте спартаковцев окончательно добил новичок армейцев Чидера Эджуке.

  • ЦСКА набрал 13 очков, у «Спартака» осталось 14.
  • В прошлом сезоне армейцы финишировали на четвертой строчке, «Спартак» – на седьмой.

Беспощадный Влашич, живая свинья на матче. Самые яркие моменты дерби

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