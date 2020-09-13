Третий гол ЦСКА нес в себе особый символизм: он не просто добил «Спартак» в плане эмоций – он отчеркнул провал системы Тедеско. Гигантская зона для Эджуке вобрала в себя всю слабость тактики красно-белых. Нет, «Спартак» не отошел от эффективных принципов последних игр, просто Гончаренко слишком здорово их изучил.

Главное: Гончаренко развалил систему Тедеско

Чемпионат России 🔴⚪️Тедеско не умеет проигрывать. И побеждать в больших матчах ЧАС НАЗАД

«Спартак» не удивил: на дерби с ЦСКА красно-белые выскочили с той же тактикой, какой пользовались с момента запуска сезона. Три центрдефа, Зобнин справа, «плавающие» Умяров и Крал, Бакаев под форвардами – эти черты Тедеско бережно пронес через все игры чемпионата.

Гончаренко подстроился. В основе его подхода были защитные 4-1-4-1 с точечным прессингом.

Базовая защитная схема ЦСКА – 4-1-4-1 Фото: Other Agency

Эту тактику дополнили несколько тонкостей лично под «Спартак». Первая из них – игра Марадишвили. Константин выбежал на матч единственным опорником. Его задачей было сковывать Бакаева, не позволять Зелимхану цеплять мяч на границе средней и финальной третей. Итог: Бакаев 26 раз коснулся мяча (предпоследний результат в основе «Спартака»), только восемь из которых пришлись на зону по позиции. Если же Зелимхан сбегал на соседние участки поля, Марадишвили легко перестраивался на зональную защиту.

Марадишвили привязан к Бакаеву. Даже если Зелимхан примет мяч, развернуться не выйдет Фото: Other Agency

Вторая тонкость в обороне ЦСКА подвязана на прессинге. При всей осторожности схемы команда Гончаренко подтянула PPDA – эта цифра отвечает за интенсивность давления (чем она меньше, тем больше сил команда вкладывает в прессинг). Против «Спартака» армейцы набили 8,53 PPDA, тогда как в среднем по сезону они дают 10,48.

Но одной интенсивности мало, важна еще и грамотность. Гончаренко достиг ее благодаря вингерам. Тикнизян и Кучаев точечно включались до Жиго и Маслова – это стало триггером для давления ЦСКА. А Обляков и Влашич не отступали от Крала с Умяровым – так выход «Спартака» из обороны урезался до предела.

Типичный триггер прессинга ЦСКА. Кучаев уже выбежал на Жиго, Тикнизян выдвигается на Маслова Фото: Other Agency

Последний важный аспект в защите ЦСКА – гибкость. К концу первого тайма армейцы стали забывать об исходных 4-1-4-1 и перескакивали на 4-2-3-1 – Обляков опускался к Марадишвили. Такой сдвиг объяснялся новшеством в игре «Спартака»: Крал перестал держаться позиции в центре и начал врываться в финальную треть. Переход на систему с двумя опорниками лучше страховал ЦСКА от этих включений.

4-2-3-1 в защите ЦСКА Фото: Other Agency

Следующую трансформацию схема ЦСКА пережила во втором тайме. С выходом Эджуке армейцы перешли на 4-4-2: Чидера выскакивал в переднюю линию с Влашичем. Такая расстановка давала мобильную атаку и плотный блок 4-4 на своей половине – идеальные условия для точечных уколов с контратак.

4-4-2 – так ЦСКА защищался во втором тайме Фото: Other Agency

Глобально в игре ЦСКА был и негатив. Армейцы с трудом вылезали из обороны под персональным прессингом «Спартака» – приходилось выбивать на Марио. Отчасти в этом кроется причина жуткой зависимости от правого фланга. Через эту зону прошло 45% атак ЦСКА, в передней линии «Спартака» таких перекосов не было.

Но Гончаренко продумал комплексный и гибкий план на защиту. В этот раз система Тедеско не сработала: по xG «Спартак» и на один гол не наработал, а мяч Понсе был случайным – пришел с неочевидным ударом из-под защитника.

Детали: Тедеско не стал менять систему, а стоило

Удивительно, что в этих условиях «Спартак» ломился в атаку только протоптанной дорогой. Тедеско не стал менять рисунок игры даже заменами.

Два Александра лишь освежили игру в финальной трети, никак ее не перевернув. Кокорин прихватил роль Ларссона – засветился в каждом горизонтальном канале и должен был приоткрыть защиту ЦСКА, а в итоге нахватал лишь девять касаний. Соболев выскочил под классическую игру в штрафной и даже нанес два удара – правда, с 0,08 xG в сумме.

Единственной попыткой что-то поменять стал выход Урунова. Остон, в отличие от Умярова, положился не на передачи, а на дриблинг (выдал две обводки, тогда как у Наиля было 0 за всю игру). Это чуть взбодрило игру в центре, но к глобальным переменам тоже не привело.

Возможно, Тедеско остановился в шаге от того, чтобы разбить ЦСКА. Просто шаг этот нужен был в поле тактики. Доменико радовался прогрессу «Спартака» с новой системой – она раскрыла позиционную атаку красно-белых. Но даже идеальные системы подводят. В таких ситуациях нужен запасной план – быть может, на него тактической гибкости Гончаренко уже бы не хватило.

А пока дебют Кокорина оттенили тактика ЦСКА, сэйвы Акинфеева с матом в адрес Карпова, тончайшие касания Влашича в штрафной и уникальный микс Эджуке из бодрого дриблинга с работой без мяча.

Чемпионат России Шедевры Влашича с Понсе и другие голы дерби ЦСКА и «Спартака» 2 ЧАСА НАЗАД