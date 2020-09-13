«Спартак» провисел на первом месте целых две недели – за это время можно было поверить, что москвичи реально стали мощными, стабильными и неуязвимыми. Они победили в трех матчах подряд, разучились пропускать с игры и отвыкли возмущаться из-за судейства – короче, готовые фавориты в дерби.

После роскошного гола Понсе ощущение могущества стало еще четче: смотрите, «Спартак» снова прекрасен, сейчас парни добьют ЦСКА и помчатся к чемпионству.

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«Спартак» празднует гол в ворота ЦСКА Фото: Getty Images

Но вместо уверенной победы красно-белые выхватили 1:3: сначала традиционно получили со стандарта, затем позволили себя раскатать, а в конце просто выключились и презентовали Эджуке первый гол в России. Феерическое избиение, дебютное поражение в сезоне и окончательное падение с первой строчки.

Разумеется, фанаты продолжат рассказывать, какой преданный и страстный коуч Доменико Тедеско, но в ключевых играх немец ведет себя откровенно истерично. Доменико полоумно скачет по технической зоне даже после будничных судейских решений вроде свистков в центре поля или желтых карточек. Каждый раз Тедеско выпрыгивает так, словно «Спартак» снова судят Казарцев и Еськов, хотя команде эти психозы только мешают – нельзя спихивать все потери и промахи на арбитра. Печальнее всего, что Доменико ничему не учится: его постоянно предупреждают, а он продолжает докапываться до судей и орать на них.

Крики в адрес Карасева в матче с ЦСКА были совсем за гранью: Сергей – лучший российский судья, который сам все прекрасно видит и оперативно консультируется с видеоассистентами. Тедеско находился от эпизодов дальше рефери и вообще не видел повторов, но после каждого решения не в пользу «Спартака» изводил Карасева претензиями.

Еще Доменико не контролирует собственный штаб. Видимо, коллеги немца решили так: раз босс негодует, надо его поддержать. В матче с ЦСКА это закончилось клоунской красной карточкой для человека из спартаковского лагеря. Никому и никогда не помогали вопли в адрес арбитра, но в команде Тедеско этого явно не понимают.

Надо признать: в дерби действительно были спорные моменты (пара фолов Карпова и гол Эджуке после руки), но «Спартак» уступил не из-за судей – все вопросы надо задавать Доменико Тедеско. Почему убойные штрафные исполняли Жиго и Соболев, а не Ларссон и Бакаев, у которых порядок с ударом? Почему команда уснула при счете 1:0, да еще и в первом тайме? Как так вышло, что все попытки отыграться свелись к очевидным навесам? Насколько необходимо было выпускать сырого Кокорина? На всякий случай: Саша коснулся мяча жалких девять раз. Все выглядело так, словно его швырнули на поле лишь для того, чтобы засветить и показать: новичок здоров, не переживайте.

При всей любви фанатов к Тедеско, намечается тоскливая тенденция. Из всех российских грандов Доменико побеждает только «Локомотив» – с другими топами статистика просто ужасна. Есть два поражения в дерби (общий счет – 1:5), а еще ноль очков с «Зенитом», «Краснодаром» и «Ростовом». В Кубке все чуть повеселее – правда, его стоит учитывать лишь в случае победы, а Тедеско сгорел в Питере в полуфинале. Кстати, очередная неудача против сильного клуба из РПЛ. Ничего нового.

Доменико космически неравнодушен и заслуживает респекта за самоотдачу и характер, но дерби с ЦСКА проиграл именно он – судьи тут ни при чем. Так что прыгать у скамейки и выбегать к арбитрам бесполезно: лучше самому выяснить, почему «Спартак» трагически спекся во втором тайме. Иначе у игроков может возникнуть вредная иллюзия, что команду убил Карасев, а это полная чушь. Винить за бездарное дерби стоит лишь себя, а не хладнокровного парня без единой волосинки на черепе.

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