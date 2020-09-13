Бывший футболист, а сейчас спортивный комментатор Дмитрий Градиленко опроверг информацию о том, что он работает таксистом.
«В интернете много что пишут, знаете, но это фейк. Просто комментариев нет, не хочу оправдываться, хочу обсуждать футбол», – цитирует Градиленко Sport24.
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В июне 2020-го Градиленко был отстранен от любой футбольной деятельности на год.
- Было установлено, что Дмитрий, находясь в должности генерального директора ФК «Урожай», заплатил 500 тыс. рублей главному тренеру «Черноморца» за победу над «Чайкой».
- В течение игровой карьеры Градиленко выступал и за московский «Спартак», и за ЦСКА.
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Комментатор и телеэксперт Градиленко работает таксистом
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