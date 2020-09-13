«Я болею за несколько сборных. Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за. Тем не менее мы его прекрасно понимаем. Но если здоровье ему позволяет, то, конечно, хотели бы увидеть его еще на таком высоком уровне», – цитирует Гончаренко «Чемпионат».