Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможном возвращении своего капитана Игоря Акинфеева в сборную России.
«Я болею за несколько сборных. Если Акинфеев решит вернуться в сборную России, мы все будем за. Тем не менее мы его прекрасно понимаем. Но если здоровье ему позволяет, то, конечно, хотели бы увидеть его еще на таком высоком уровне», – цитирует Гончаренко «Чемпионат».
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- Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России 1 октября 2018 года.
- Всего Игорь провел за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей.
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