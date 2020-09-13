Московское «Динамо» осталось недовольно работой судьи Сергея Лапочкина в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:1).

Как сообщает журналист Василий Конов, «Динамо» обратится в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС по поводу отмены второй желтой карточки Николая Комличенко, а также запросит оценку экспертно-судейского комитета работы бригады арбитров и разбор эпизода с назначением пенальти в ворота Антона Шунина.

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«У «Динамо» еще масса претензий, включая три карточки. Они намерены ставить вопрос об отмене спорных карточек. А в перспективе руководство «Динамо» готово запросить проверку Лапочкина на полиграфе (будут в тренде) и потребовать отстранения арбитра от работы на длительный срок», – добавил Конов.

  • В первом туре Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 случился судейский скандал на матче «Спартак» – «Сочи» (2:2).
  • В итоге главного судью той игры Василия Казарцева и его видеоассистента Алексея Еськова проверили на детекторе лжи; Еськов не прошел проверку.

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