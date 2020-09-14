«Зенит» увеличит предложение по полузащитнику Николе Влашичу из ЦСКА.
«В руководстве «Зенита» видят во Влашиче возможность качественного усиления атаки под Лигу чемпионов. Спортивный директор клуба Хавьер Рибалта давно следит за ним. Главный тренер Сергей Семак также желает видеть игрока в команде. Сейчас между «Зенитом» и ЦСКА идут переговоры полным ходом. Ожидается, что следующее предложение составит около 35 млн евро», – цитирует РБК источник, близкий к клубам.
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- Сам игрок предпочитает переходу в «Зенит» трансфер в Европу.
- Никола играет за ЦСКА с 2018 года.
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