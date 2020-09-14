«В руководстве «Зенита» видят во Влашиче возможность качественного усиления атаки под Лигу чемпионов. Спортивный директор клуба Хавьер Рибалта давно следит за ним. Главный тренер Сергей Семак также желает видеть игрока в команде. Сейчас между «Зенитом» и ЦСКА идут переговоры полным ходом. Ожидается, что следующее предложение составит около 35 млн евро», – цитирует РБК источник, близкий к клубам.