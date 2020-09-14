«План «Спартака» на игру поколеблен лидерами армейцев. И задуманная смена вектора в атаке, выход Соболева с Кокориным, вышла невпопад. Когда у «Спартака» будет человека три на поле, которые будут делать то, что от них ждут, девять раз из десяти – тогда будет дело. Пока такой игрок один, и он не может решать матчи просто в силу амплуа. Я говорю о Джикии», – написал Василий в телеграм-канале.