Журналист Василий Уткин поделился мнением о первой игре нападающего Александра Кокорина в красно-белой футболке.
«План «Спартака» на игру поколеблен лидерами армейцев. И задуманная смена вектора в атаке, выход Соболева с Кокориным, вышла невпопад. Когда у «Спартака» будет человека три на поле, которые будут делать то, что от них ждут, девять раз из десяти – тогда будет дело. Пока такой игрок один, и он не может решать матчи просто в силу амплуа. Я говорю о Джикии», – написал Василий в телеграм-канале.
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- ЦСКА выиграл со счетом 3:1.
- Кокорин появился на поле во втором тайме и результативными действиями не отметился.
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