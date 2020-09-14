Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал слухи о том, что лидер команды Никола Влашич может перейти в «Зенит».

– Его уход в это трансферное окно – реальность?

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– Мы спокойно относимся к этим слухам. Я регулярно общаюсь с Николой. Последний раз мы говорили с ним в пятницу, в том числе и на эту тему. Мы спокойны, у нас открытые отношения, и мы друг от друга ничего не скрываем. Мы понимаем, что рано или поздно Влашич уйдет, но мы не хотели бы, чтобы это случилось в ближайшее время. Все будет зависеть от ситуации.

Футболист не скрывает, что хотел бы перейти в более статусный европейский клуб. Сейчас эти разговоры преждевременны. И клуб, и Влашич спокойно реагируют на слухи.

– В СМИ фигурирует интерес со стороны «Зенита». Готов ли ЦСКА отпустить Влашича за 40 млн в «Зенит»?

– Это опять слухи. Влашич мечтает перейти в клуб, который регулярно играет в Лиге чемпионов и, как ему кажется, будет более подходящим для карьерного роста. Сейчас Никола на 100% выкладывается за ЦСКА. Нет предпосылок говорить, что эти слухи влияют на игру Николы.

Мы не впервые сталкиваемся с подобной ситуацией. В разное время уходили Вагнер, Думбия, Муса, Головин. Когда футболисту поступают интересные предложения для продолжения карьеры, клубу остается добиться хороших условий и защитить свои интересы экономически. У нас не было прецедентов, чтобы кто-то из игроков усиливал прямого соперника, хотя предложений было предостаточно. Смысла сейчас говорить на тему, не подкрепленную фактами, я не вижу, – цитирует Бабаева Sport24.

В матче 7-го тура Тинькофф РПЛ Влашич забил победный мяч в дерби против «Спартака» (2:1).

Всего в новом сезоне чемпионата России Никола провел 5 матчей, в которых оформил 4 мяча и отдал 2 ассиста.

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