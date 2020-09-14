Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что красно-белые направили письмо в РФС с просьбой разобрать судейство Сергея Карасева в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).
«Письмо просто для того, чтобы получить профессиональное разъяснение некоторых моментов. Чтобы понять, как трактуются определенные эпизоды. Это чисто профессиональный интерес», – приводит слова Газизова «Чемпионат».
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- После поражения от ЦСКА «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, армейцы идут на четвертом месте.
- В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами: «Спартак» на своем стадионе выиграл у ЦСКА со счетом 2:1, армейцы победили на «ВЭБ Арене» – 2:0.
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