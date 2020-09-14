Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, что красно-белые направили письмо в РФС с просьбой разобрать судейство Сергея Карасева в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:3).

«Письмо просто для того, чтобы получить профессиональное разъяснение некоторых моментов. Чтобы понять, как трактуются определенные эпизоды. Это чисто профессиональный интерес», – приводит слова Газизова «Чемпионат».