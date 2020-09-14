«Зенит» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ обыграл на своем поле тульский «Арсенал» – 3:1.
Один из мячей в ворота туляков забил Артем Дзюба. Для капитана сборной России этот гол стал 120-м в чемпионатах России. В списке лучших бомбардиров РПЛ Артем догнал бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова.
Чемпионат России
Титов: «Фора Дзюбы перед Соболевым – спартаковская школа»
- В топе лучших снайперов РПЛ Дзюбу на данный момент обгоняют лишь три футболиста: Дмитрий Кириченко (127 голов), Александр Кержаков (139) и Олег Веретенников (143).
- В чемпионате России-2020/21 Дзюба провел шесть матчей, забил два гола и отдал один ассист.
Чемпионат России
Черчесов рассказал, сыграет ли Дзюба на ЧМ-2022
Лига наций
Дзюба – о втором голе сербам: «Ответил всем хейтерам»