Один из мячей в ворота туляков забил Артем Дзюба. Для капитана сборной России этот гол стал 120-м в чемпионатах России. В списке лучших бомбардиров РПЛ Артем догнал бывшего полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова.