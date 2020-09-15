Нападающий казанского «Рубина» Иван Игнатьев попал в автомобильную аварию.

BMW страйкера получил незначительные повреждения, сам игрок тоже в порядке. Другого участника аварии – женщину – госпитализировали. У ее автомобиля Hyundai в результате инцидента вырвало переднее колесо.

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«Иван сегодня утром ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С игроком все в порядке», – приводит «Бизнес Online» комментарий пресс-службы клуба.

  • 21-летний Игнатьев играет за «Рубин» с декабря 2019 года.
  • В текущем сезоне РПЛ у него два гола в шести матчах.

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