BMW страйкера получил незначительные повреждения, сам игрок тоже в порядке. Другого участника аварии – женщину – госпитализировали. У ее автомобиля Hyundai в результате инцидента вырвало переднее колесо.

«Иван сегодня утром ехал на тренировку, двигался по левой полосе улицы Профсоюзной. Девушка, которая в него въехала, перестраивалась с правой полосы и задела автомобиль Ивана. С игроком все в порядке», – приводит «Бизнес Online» комментарий пресс-службы клуба.