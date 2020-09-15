Бывший футболист сборной России Роман Широков может сесть в тюрьму сроком на семь лет за избиение арбитра Никиты Данченкова.

Такой срок грозит 39-летнему Широкову, если его уголовное дело квалифицируют по статье о покушении на убийство. «По практике наказание за такое преступление может превышать семь лет лишения свободы. Порядка семи лет», – заявил в комментарии «Р-Спорту» Александр Грибаков, председатель президиума коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры».