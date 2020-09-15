Бывший футболист сборной России Роман Широков может сесть в тюрьму сроком на семь лет за избиение арбитра Никиты Данченкова.
Такой срок грозит 39-летнему Широкову, если его уголовное дело квалифицируют по статье о покушении на убийство. «По практике наказание за такое преступление может превышать семь лет лишения свободы. Порядка семи лет», – заявил в комментарии «Р-Спорту» Александр Грибаков, председатель президиума коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры».
- Ранее сообщалось, что на Широкова завели дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью – это наказывается общественными работами или 4-месячным заключением.
- Инцидент произошел в любительском матче между сборной «Матч ТВ» и командой «Ничего обычного». Судья не назначил пенальти за снос Широкова в штрафной после выхода один на один и показал Роману красную карточку за угрозы. Затем экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака» ударил арбитра в челюсть и добил его ногами.