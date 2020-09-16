Главный слух РПЛ на стыке недель свел Николу Влашича с «Зенитом»: чемпионам приписали роскошный оффер в 35 млн евро за лидера ЦСКА. Менеджеры клубов Бабаев и Медведев поочередно отмели эту историю: один не захотел кормить конкурентов, другой – платить за игрока слишком большую сумму. При этом «Зениту» нужен игрок тех качеств и того уровня, который дает Влашич. Хорват разнообразил бы банальную атаку петербуржцев и избавил от забросов на Дзюбу.

Этот тип передач – одна из основ атакующей тактики Семака. Ей свойственна строгая структура, где у каждого игрока есть четкие задачи.

Чемпионат России Дзюба догнал Лоськова в топе лучших бомбардиров в истории РПЛ ВЧЕРА В 21:57

Вся система опирается на Дзюбу. Артем дает два главных качества: опцию под забросы и физику в штрафной. Забросы упрощают выход «Зенита» из обороны: пока мяч летит в сторону Дзюбы, Азмун оббегает защиту и подстраивается под скидку – вместе они строят атаку в финальной трети.

Ситуация после заброса на Дзюбу: Артем сбрасывает на Азмуна, тот в ближайшие секунды двинет мяч на Мостового Фото: Other Agency

Это отражается в цифрах: за игру Дзюба раздает по 2,2 передачи под удар при 28,7 передачи в целом – то есть получает немного касаний и точечно их реализовывает. Для сравнения: у Малкома 1,4 передачи под удар на 39,9 передач.

Второе качество Дзюбы, игра в штрафной, снижает требования к позиционной структуре. Визуально «Зенит» почти не задействует комбинации низом в финальной трети – в таких условиях растет важность длинных передач, а для их реализации нужен столп у чужих ворот. Артем заполняет эту роль и дает по 3,8 успешных верховых единоборства за матч – это шестой результат среди форвардов РПЛ.

Типичный Дзюба в штрафной: привязывает к себе защитника и либо открывается под навес, либо освобождает зоны для партнеров Фото: Other Agency

Такие вводные объясняют всю остальную тактику «Зенита». В ней у каждого игрока есть строгая и прямолинейная функция:

Азмун бегает девяткой рядом с Дзюбой. От него нужно движение по финальной трети и расход пространства, которое создает Артем;

левый вингер (Дриусси или Мостовой) поддерживает ширину атаки и слабо включается на мяче;

Караваев забирается в финальную треть – от него нужны навесы. Сантос чаще включается по центру и в полуфлангах;

Малком – своего рода кризис-менеджер. Если все вокруг встает, бразилец цепляет мяч и тянет атаку на личном уровне.

Звучит выдержанно и строго, но играется банально. «Зенит» заседает в топ-3 не столько благодаря распределению ролей, сколько за счет ресурсов. Это объясняет разницу между уровнем команды в РПЛ и в ЛЧ – в России качество игроков превалирует над структурой и организацией, в Европе текущий состав такого эффекта не дает.

Игроки «Зенита» Фото: Getty Images

Именно в этом – суть интереса к Влашичу. Эфемерный уровень «Зенита» в ЛЧ он не поднимет, зато его покупка могла бы улучшить тактический аспект.

Для этого Влашич дает несколько важных характеристик. Главная из них – вклад в финальной трети. Статистика Николы типична для продуктивной десятки: его xGChain (0,48) превалирует над xGBuildup (0,27). Разница между этими параметрами – в учете ударов и передач под удар. xGBuildup эти аспекты отметает и показывает xG-выхлоп игрока только в ходе билд-апа, конструирования атаки до удара. xGChain, в свою очередь, удары и пасы под удар учитывает. Выходит, если xGChain игрока больше, чем xGBuildup, он чаще включается на последней стадии атак.

Этот вывод дополняют цифры Влашича по ключевым передачам. Он выдает по 2,2 таких за игру – это седьмой результат в РПЛ. При этом Никола раздает меньше одной длинной передачи за игру – выходит, вкладывается низом.

Важно, что выхлоп Влашича на мяче размазывается по всей финальной трети. Никола не ограничен конкретным участком: в системе ЦСКА он может влететь в любой горизонтальный канал, помочь в полуфлангах или вторым темпом. Это доказывают тепловые карты хорвата против «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».

Игра с красно-белыми в целом вышла показательной. В ней Влашич упорно доказывал универсальность на мяче. Никола взял на себя как минимум две тактические задачи – создание треугольников на правом фланге и помощь со вторым темпом.

Влашич стягивается на правый фланг, где строит треугольник с Кучаевым и Марио. Далее Никола пролезет в зону перед штрафной и ударит Фото: Other Agency

Предголевой эпизод: Влашич мчит в атаку вторым темпом, под Чаловым Фото: Other Agency

Все это делает Влашича разносторонним игроком, чей вклад в атаку не ограничен строгими функциями. Его параметры позволили бы Семаку разнообразить нападение «Зенита» и перейти к более комплексным задачам для передней линии. Номинально Влашич мог бы выходить слева, а на деле смещаться в центр и помогать с розыгрышем в финальной трети. С Николой «Зенит» стал бы реже сбиваться на забросы и усилил бы комбинаторику.

Именно в этом – смысл, который петербуржцы вкладывают в поиск десятки. Свежий игрок на эту позицию дал бы мощный буст к структуре. Правда, для этого нужно стремление Семака ее улучшать. А еще запасные трансферные цели.

Чемпионат России «Рано или поздно он уйдет». Бабаев – о продаже Влашича ВЧЕРА В 15:00