Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал философский пост о завершении самоизоляции и возвращении к привычной жизни после пика пандемии коронавируса.

«Неожиданный день сурка. После самоизоляции жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Мы ходим на работу и в рестораны, общаемся с друзьями, на стадионе болеем за любимую футбольную команду, опять ездим за границу. Но на душе неспокойно. Сначала думал, это связано с приближением зимы и ожиданием новой коронавирусной волны. Убеждаю себя, что все будет хорошо. Вроде верю, но все равно тревожно.⠀

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Начинаю размышлять и понимаю, что не хватает работы, которая поднимает с утра и в течение всего дня держит в тонусе. Не хватает ответственности, которая была в «Зените» во время футбольной или управленческой карьеры. Да, есть бизнес. Но он отлажен, и совместное с супругой руководство агентством занимает не очень много сил. Рынок стабилен, и ежемесячные отчеты радуют. Достаточно времени на спорт. Но бег, плавание, бокс и игра в теннис лишь ненадолго заряжают энергией и повышают настроение.

Проходит несколько часов, и вдруг накатывает апатия, создается ощущения дня сурка и руки опускаются. Хотя уныние – большой грех. Жизнь протекает как-то мимо. Есть чувство, что могу больше, не хватает вызова. Нужна цель, чтобы сломя голову двинуться к ней, раскидывая все на своем пути. Думаю, вы понимаете, о чем я. Мне предлагали пойти в политику, но что-то остановило. Звали на телевидение, но не уверен, что это мое. До пандемии задумывался, а не поехать ли за границу учиться по направлению спортивного менеджмента и управления клубом. Но теперь это не так просто.

Вячеслав Малафеев Фото: Getty Images

У меня высшее юридическое образование, поэтому сейчас много внимания уделяю юридическим вопросам. Фирма занимается банкротством, оспариванием сделок с недвижимостью, кредиторскими и дебиторскими задолженностями. Это интересное и увлекательное направление, а самое главное – достигаешь результата, который приносит удовольствие. Даже начал задумываться об адвокатском статусе.⠀

Вот такие непростые мысли меня посещают. Конечно, моя семья, любимые жена и дети придают сил, поддерживают и заряжают положительным настроем. Но иногда нет-нет, да и почувствуешь, что живешь не в полную силу. Но и этот этап преодолеем! Ведь все, что нас не убивает, делает только сильнее», – написал 41-летний Малафеев в .

Вячеслав провел всю карьеру в «Зените» – с 1999 года по 2016-й. С клубом он завоевал 13 титулов, включая Кубок и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной России Малафеев стал бронзовым призером Евро-2008.

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