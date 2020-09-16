Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус выиграл иск, который подал против него бывший клуб.

«Чемпионат» сообщает из зада суда, что «Локомотиву» было отказано в удовлетворении исковых требований, но клуб может обжаловать решение.

Чемпионат России Юрист «Локомотива» пришел в суд с 30-килограммовым чемоданом доказательств против Геркуса 26/06/2020 В 12:44

«Дата появления иска – попытка не только нанести мне материальный ущерб, но и моральный. Иск совпал с моей подачей документов на пост президента РПЛ. Прямое препятствие развитию моей карьеры. Судя по всему, истец пытается свести со мной какие-то счеты. Есть ощущение, что сейчас истец пытается реабилитироваться за результаты, по которым его сейчас оценивает общественность.

Со мной тепло попрощались, проводили – все тихо, спокойно. Мне выплатили шесть окладов. Утвердили отчеты, сдали все в налоговую. Потом спустя год возникла бумага, где был придуман какой-то консультант. Иного смысла, кроме нанесения мне репутационного ущерба, не вижу», – прокомментировал Геркус.

Сумма искового заявления клуба составляла 144,6 миллиона рублей.

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018 года – при нем команда выиграла чемпионат и Кубок России.

Чемпионат России «Имидж у него плохой». Геркус рассказал, как Мещеряков заблокировал трансфер Дзюбы в «Локомотив» 12/06/2020 В 13:11