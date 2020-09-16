Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту».

«О Николиче можно что угодно говорить, но сейчас у него очень сложная ситуация, и я его прекрасно понимаю. Все команды перед Лигой чемпионов укрепляются. «Зенит» явно стал лучше. В Лиге чемпионов команда представляет российский футбол. И в этот период продать лучшего игрока, причем он стоит в два раза больше...

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ЦСКА продает Головина за 30 миллионов евро. Головин тогда был лучшим игроком РПЛ, а в прошлом сезоне лучшим был Алексей. Нужно было сделать так: Алексей доигрывает Лигу чемпионов, он должен себя хорошо проявить, и потом его можно будет продать дороже. Обезглавить команду перед Лигой чемпионов – это нонсенс. Для чего тогда мы стремимся попасть в этот великолепный турнир?» – заявил 73-летний Семин в эфире «Матч ТВ».

  • Миранчук подписал контракт до 2025 года и будет играть под 59-м номером.
  • В прошедшем сезоне команда Джанпьеро Гасперини заняла третье место в Серии A и добралась до 1/4 финала Лиги чемпионов.

Миранчук взял в «Аталанте» 59-й номер. Почему?

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