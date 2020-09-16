«О Николиче можно что угодно говорить, но сейчас у него очень сложная ситуация, и я его прекрасно понимаю. Все команды перед Лигой чемпионов укрепляются. «Зенит» явно стал лучше. В Лиге чемпионов команда представляет российский футбол. И в этот период продать лучшего игрока, причем он стоит в два раза больше...

ЦСКА продает Головина за 30 миллионов евро. Головин тогда был лучшим игроком РПЛ, а в прошлом сезоне лучшим был Алексей. Нужно было сделать так: Алексей доигрывает Лигу чемпионов, он должен себя хорошо проявить, и потом его можно будет продать дороже. Обезглавить команду перед Лигой чемпионов – это нонсенс. Для чего тогда мы стремимся попасть в этот великолепный турнир?» – заявил 73-летний Семин в эфире «Матч ТВ».