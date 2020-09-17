«Колинда Грабар-Китарович [президент Хорватии – Eurosport] зашла в нашу раздевалку вместе с вашим президентом Путиным. Они поздравляли команду с успехом. Но мы, конечно, были очень расстроены. Я как игрок выступал на трех чемпионатах мира и потом работал как тренер в 2018-м. Могу твердо сказать: это был один из лучших чемпионатов мира. Я сказал Путину, что все было на высшем уровне.