Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным после ЧМ-2018 и Кубка УЕФА-2005.
«Колинда Грабар-Китарович [президент Хорватии – Eurosport] зашла в нашу раздевалку вместе с вашим президентом Путиным. Они поздравляли команду с успехом. Но мы, конечно, были очень расстроены. Я как игрок выступал на трех чемпионатах мира и потом работал как тренер в 2018-м. Могу твердо сказать: это был один из лучших чемпионатов мира. Я сказал Путину, что все было на высшем уровне.
Даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, он не болел за ЦСКА. Путин болел за «Зенит». И это нормально. Он же из Питера. Но Владимир Владимирович очень радовался нашему успеху. Но круче всего радовался нашей победе в Кубке УЕФА министр Иванов», – цитирует 41-летнего Олича Metaratings.
- Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. В 2005-м армейцы стали обладателями Кубка УЕФА.
- На ЧМ-2018 в России сборная Хорватии проиграла Франции финальный матч.