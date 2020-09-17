Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич рассказал о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным после ЧМ-2018 и Кубка УЕФА-2005.

«Колинда Грабар-Китарович [президент Хорватии – Eurosport] зашла в нашу раздевалку вместе с вашим президентом Путиным. Они поздравляли команду с успехом. Но мы, конечно, были очень расстроены. Я как игрок выступал на трех чемпионатах мира и потом работал как тренер в 2018-м. Могу твердо сказать: это был один из лучших чемпионатов мира. Я сказал Путину, что все было на высшем уровне.

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Даже когда мы выигрывали Кубок УЕФА, он не болел за ЦСКА. Путин болел за «Зенит». И это нормально. Он же из Питера. Но Владимир Владимирович очень радовался нашему успеху. Но круче всего радовался нашей победе в Кубке УЕФА министр Иванов», – цитирует 41-летнего Олича Metaratings.

  • Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. В 2005-м армейцы стали обладателями Кубка УЕФА.
  • На ЧМ-2018 в России сборная Хорватии проиграла Франции финальный матч.

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