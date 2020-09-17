В инстаграме бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина появилась фотография эффектной модели в пиджаке на голое тело.

На снимке, выложенном в инстасторис Семина, есть ссылка, ведущая на профиль девушки, ее ник – dimetrayulia.

Чемпионат России
«Это нонсенс». Семин осудил продажу Миранчука накануне ЛЧ
20 ЧАСОВ НАЗАД

В последнем посте она позирует в футболке из коллекции одежды 73-летнего тренера и благодарит его за этот подарок.

«Я не знаю, может, меня и взломали. Я даже не знаю, что за девушка-то. Все нормально, раз она опубликовалась как-то. Я не в курсе этой публикации. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если, она, конечно, красивая, ведь надо еще посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сторис. Иной раз я сам публикуюсь, иной раз внучка», – прокомментировал ситуацию сам Юрий Палыч.

  • Семин покинул «Локомотив» по ходу сезона-2019/20, с ним не стали продлевать контракт.
  • Новым главным тренером железнодорожников стал серб Марко Николич.

«Это нонсенс». Семин осудил продажу Миранчука накануне ЛЧ

Подписывайся на нас Вконтакте

Чемпионат России
Член совета директоров «Динамо» предложил Кикнадзе покопать яму возле стадиона бело-голубых
22/08/2020 В 09:29
Чемпионат России
Кикнадзе – фанатам «Локомотива»: «Не уйду из клуба, а то, что делаете вы, – позор»
08/08/2020 В 14:28