«Я не знаю, может, меня и взломали. Я даже не знаю, что за девушка-то. Все нормально, раз она опубликовалась как-то. Я не в курсе этой публикации. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если, она, конечно, красивая, ведь надо еще посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сторис. Иной раз я сам публикуюсь, иной раз внучка», – прокомментировал ситуацию сам Юрий Палыч.