В инстаграме бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина появилась фотография эффектной модели в пиджаке на голое тело.
На снимке, выложенном в инстасторис Семина, есть ссылка, ведущая на профиль девушки, ее ник – dimetrayulia.
В последнем посте она позирует в футболке из коллекции одежды 73-летнего тренера и благодарит его за этот подарок.
«Я не знаю, может, меня и взломали. Я даже не знаю, что за девушка-то. Все нормально, раз она опубликовалась как-то. Я не в курсе этой публикации. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице. Если, она, конечно, красивая, ведь надо еще посмотреть. Я с этими вопросами не связан, я даже не разбираюсь, как опубликовать сторис. Иной раз я сам публикуюсь, иной раз внучка», – прокомментировал ситуацию сам Юрий Палыч.
- Семин покинул «Локомотив» по ходу сезона-2019/20, с ним не стали продлевать контракт.
- Новым главным тренером железнодорожников стал серб Марко Николич.