Матч 8-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Ротором» отменен из-за вспышки коронавируса в одной из команд.
На официальном сайте Премьер-лиги сообщается, что «Ротор» уведомил Лигу о невозможности проведения игры из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба.
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🙁«Ротор» не сыграет с «Краснодаром» из-за заражений коронавирусом
- Ранее был отменен матч «Ротора» с «Краснодаром» – волгоградцам присудили техническое поражение.
- Матч «Ростов» – «Ротор» должен был состояться 19 сентября.
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