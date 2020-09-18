Матч 8-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Ротором» отменен из-за вспышки коронавируса в одной из команд.

На официальном сайте Премьер-лиги сообщается, что «Ротор» уведомил Лигу о невозможности проведения игры из-за случаев заражения коронавирусом среди представителей клуба.

Чемпионат России
🙁«Ротор» не сыграет с «Краснодаром» из-за заражений коронавирусом
13/09/2020 В 16:22
  • Ранее был отменен матч «Ротора» с «Краснодаром» – волгоградцам присудили техническое поражение.
  • Матч «Ростов» – «Ротор» должен был состояться 19 сентября.

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