Вратарь «Тамбова» Сергей Рыжиков, ранее выступавший за «Рубин», рассказал, что в 2008 году в шорт-листе казанского клуба присутствовал голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

– Буффон мог перейти в «Рубин», но Кафанов сказал: «Понимал, что если мы приведем Буффона, то потеряем Рыжикова». Вы как вообще живете с этой мыслью?

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– Даже не живу с ней. Мне тренер вратарей Виталий Кафанов сказал об этом в приватной беседе, когда сидели за чашкой кофе. После чемпионского сезона у него был список вратарей, хотели усилить вратарскую линию под Лигу чемпионов. В этом списке был Буффон. Тогда у него были какие-то проблемы с «Ювентусом». Но об этом я узнал не в 2008-м, а в 2013-м. Говорю: «Витальевич, спасибо, что сделали выбор в пользу меня». Надеюсь, я оправдал надежды. Знаете, самооценка не ловит мячики в воротах. И за эти пойманные мячики тебя будут ценить в клубе. Думаю, Кафанов поступил как тонкий психолог, друг», – цитирует 39-летнего Рыжикова «Гол».

  • Сергей выступал за «Рубин» с 2008 года по 2018-й.
  • 42-летний Буффон играет в «Юве» с 2001 года и до сих пор – с перерывом на сезон-2018/19 в «ПСЖ».

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