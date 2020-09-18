– Даже не живу с ней. Мне тренер вратарей Виталий Кафанов сказал об этом в приватной беседе, когда сидели за чашкой кофе. После чемпионского сезона у него был список вратарей, хотели усилить вратарскую линию под Лигу чемпионов. В этом списке был Буффон. Тогда у него были какие-то проблемы с «Ювентусом». Но об этом я узнал не в 2008-м, а в 2013-м. Говорю: «Витальевич, спасибо, что сделали выбор в пользу меня». Надеюсь, я оправдал надежды. Знаете, самооценка не ловит мячики в воротах. И за эти пойманные мячики тебя будут ценить в клубе. Думаю, Кафанов поступил как тонкий психолог, друг», – цитирует 39-летнего Рыжикова «Гол».