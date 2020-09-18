– Да, – сказал Глушаков, отвечая на вопрос, встречается ли он с Коваленко. – Но личную жизнь комментировать не буду. Когда она заиграет в футбол? Она давно восстанавливается после травмы. Слова Дениса прозвучали в программе «Коммент. Шоу».