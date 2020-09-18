Бывший полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подтвердил, что встречается с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.
– Да, – сказал Глушаков, отвечая на вопрос, встречается ли он с Коваленко. – Но личную жизнь комментировать не буду. Когда она заиграет в футбол? Она давно восстанавливается после травмы. Слова Дениса прозвучали в программе «Коммент. Шоу».
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- Глушаков покинул «Ахмат» 24 июля 2020 года после одного сезона в клубе.
- В настоящий момент Денис пребывает в статусе свободного агента.
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