В матче 8-го тура Тинькофф РПЛ встретились «Краснодар» и «Химки».
На 27-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу «Краснодара» блистательным голом отметился армянский полузащитник «Химок» Аршак Корян. Он получил мяч в районе центральной линии, прошел на дриблинге одного из соперников и смачно засадил почти в самую девятку.
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- Матч завершился со счетом 7:2 в пользу «быков».
- Подмосковный клуб поднялся в РПЛ по итогам прошлого сезона, заняв второе место в ФНЛ.
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