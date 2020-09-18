На 27-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу «Краснодара» блистательным голом отметился армянский полузащитник «Химок» Аршак Корян. Он получил мяч в районе центральной линии, прошел на дриблинге одного из соперников и смачно засадил почти в самую девятку.