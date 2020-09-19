Журналист Василий Уткин прокомментировал победу «Краснодара» над «Химками» – 7:2.

«Не хочу говорить о резко упавших шансах «Краснодара» пройти ПАОК после сегодняшних семи голов «Химкам». Шансы бывают разные, мы имеем дело с игрой. Скажу иначе: это было непрофессионально. Важнейший матч у «Краснодара» не сегодня. Во вторник. Сегодня он выжег в себе совершенно ненужным избыточным образом тьму эмоций, которые не просто могут потребоваться, а будут жестко необходимы в матче с прагматичным колючим греческим клубом.

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Мусаев обязан был управлять командой мудро и засушить игру, когда победа перестала вызывать сомнения. Именно обязан. Может быть, и повезет. Но потом можно, никуда не попав, вспоминать, как мы можем под настроение (правда, с «Химками»), наблюдая по телеку чужие матчи в Лиге чемпионов. Я разуверился в Мусаеве сегодня», – написал Уткин в телеграм-канале.

  • 22 сентября «Краснодар» примет ПАОК в матче квалификации Лиги чемпионов.
  • Ответная игра пройдет 30 сентября.

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