«Не хочу говорить о резко упавших шансах «Краснодара» пройти ПАОК после сегодняшних семи голов «Химкам». Шансы бывают разные, мы имеем дело с игрой. Скажу иначе: это было непрофессионально. Важнейший матч у «Краснодара» не сегодня. Во вторник. Сегодня он выжег в себе совершенно ненужным избыточным образом тьму эмоций, которые не просто могут потребоваться, а будут жестко необходимы в матче с прагматичным колючим греческим клубом.