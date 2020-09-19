Нападающий сборной России Федор Смолов ответил, какой вопрос журналистов ему надоел.

«Вопрос мне надоел – вернее, тема надоела, но я понимаю, что она меня будет преследовать всю жизнь. Конечно же, это тема пенальти, 100%.

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– Если в сборной России будет серия пенальти, ты готов подойти к точке?

– Да, я готов подойти к точке, конечно. Я к ней уже подходил после этого и не забивал даже после этого опять. В целом я готов, но надо потренироваться сейчас побольше. И я считаю, что у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, я пойду и пробью, – сказал Смолов в интервью ютьюб-каналу сборной России по футболу.

  • Федор не забил в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против Хорватии.
  • Он ударил по центру ворот паненкой, а после игры ответил журналистам: «В моей голове всегда слова Майкла Джордана о том, что он несколько тысяч раз брался исполнять бросок в ответственный момент, очень много раз не реализовывал».

«Сейчас готов извиниться совершенно искренне». Федор Смолов объяснился за паненку с Хорватией

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