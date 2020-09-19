«Вопрос мне надоел – вернее, тема надоела, но я понимаю, что она меня будет преследовать всю жизнь. Конечно же, это тема пенальти, 100%.

– Да, я готов подойти к точке, конечно. Я к ней уже подходил после этого и не забивал даже после этого опять. В целом я готов, но надо потренироваться сейчас побольше. И я считаю, что у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, я пойду и пробью, – сказал Смолов в интервью ютьюб-каналу сборной России по футболу.