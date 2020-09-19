Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала о последствиях пищевого отравления.

«Я думала, что умру этой ночью. Все случилось неожиданно.

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Вечером заказала доставку еды из азиатского ресторана, суп с водорослями и кунжутом на крепком грибном бульоне, съела и почувствовала, как земля уходит из-под ног. Дома, кроме меня и детей, никого не было, Сергей с командой улетел в Екатеринбург. Добравшись до кровати, открыв окно, пыталась отчаянно соображать, что происходит.

Первая версия заставила вспомнить случай с Алексеем Навальным. И хоть умом я понимала, что фигура моя для политических и прочих диверсий ничтожно мала, живое воображение внушало – по дороге из кухни до пункта назначения суп в бумажном контейнере следовал без охраны. Возможно, моим палачом мог стать курьер в момент обострения психического заболевания или уволенный в тот день официант, в беспамятстве сыпанувший в блюдо стрихнин.

Вторая версия сводилась к отравлению грибами. Всего один ядовитый вид в корзине, и ты рискуешь отправиться на тот свет. От нашего шеф-повара Вики Мосиной, регулярно проводящей грибные трипы с микологом, я слышала немало страшных историй.

Третья версия склонялась к сердечному приступу и, по совокупности нарастающих симптомов, становилась самой реальной. <…>

То, что со мной случилось, как выяснилось, называется панической атакой – эту маленькую смерть я организовала себе сама, силой намерения, изъявив желание откланяться раньше времени.

К утру все прошло, осталась дурнота, как от похмелья, и ценный опыт. Мой путь – это путь созидания, благодарности и любви, а жалобы, нытье, осуждение, позиция жертвы, бессильно свесившей лапки, неминуемо приведут к погибели», – написала Семак в инстаграме.

Сергей Семак находился в Екатеринбурге – «Зенит» сегодня, 19 сентября, сыграет с «Уралом» в матче восьмого тура чемпионата России.

Сергей и Анна воспитывают семерых детей, в июле 2020 года главный тренер сине-бело-голубых впервые стал дедушкой.

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