Счет уже на 4-й минуте открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Бригада Сергея Карасева сперва отменила гол капитана сборной России из-за офсайда, однако после вмешательства ВАР взятие ворот было засчитано. При этом повтор говорит, что в момент паса Данила Кругового Дзюба скорее находился в офсайде, чем нет.