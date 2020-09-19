В матче 8-го тура Тинькофф РПЛ встретились «Урал» и «Зенит».

Счет уже на 4-й минуте открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Бригада Сергея Карасева сперва отменила гол капитана сборной России из-за офсайда, однако после вмешательства ВАР взятие ворот было засчитано. При этом повтор говорит, что в момент паса Данила Кругового Дзюба скорее находился в офсайде, чем нет.

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16/09/2020 В 08:02

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ГОЛ ИЛИ ОФСАЙД?
  • Перед очным матчем 8-го тура на счету «Урала» было 9 очков, на счету «Зенита» – 16.
  • Дзюба забил третий гол в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ.

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