«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче восьмого тура РПЛ – 1:1.

Счет уже на 4-й минуте открыл нападающий «Зенита» Артем Дзюба – мяч получился максимально неоднозначным и вызвал бурную реакцию.

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«Урал»

Еще по ходу матча твиттер домашней команды поставил под сомнение справедливость решения арбитров.

Тренер клуба Юрий Матвеев

Пока не смотрел повтор и не хочу комментировать судейство. Хочу сосредоточиться на комментариях по своей команде – ребята играли достаточно хорошо и уверенно. Была запредельная самоотдача. А с судейством пусть разбирается судейский комитет. Если вы говорите, что был офсайд, значит, это беспредел. Во всем мире богатым и сильным командам помогают. Хорошо, что парни играли до конца и заработали очко. Хотелось бы выиграть, но что есть, то есть, – цитирует Матвеева РИА «Новости».

Президент клуба Григорий Иванов

Не знаю, как рисует эту линию ВАР. Находясь на скамейке, подумал, что мы ошиблись, поэтому пропустили гол. Но у нас же век коммуникаций, все сразу начали показывать этот момент, что был чистый офсайд. Мы, конечно, сразу не стали детально разбирать эпизод, но потом после игры посмотрели. Все видели, что Дзюба на полметра находился в положении вне игры. Не знаю, как там смотрели повтор. Что толку возмущаться? В раздевалке все пришли к выводу, что так [судить] нельзя.

Этот же Матюнин сидел на ВАР, когда мы играли с «Рубином» во втором туре. Там он увидел, что носочек нашего нападающего был ближе соперника, а сейчас не видит полуметровый офсайд. Знаете, ВАР убьет футбол вообще. Давайте уже всех судей уберем, роботов поставим и будем по телевизору смотреть – приводит слова Иванова РИА «Новости».

Автор ответного гола Андрей Панюков

Показали момент на табло. Я стоял с Бикфалви, обсуждали игровые моменты. Показывают повтор, мы: «О, ну это офсайд». И смотрим, минута, две, три, судья не идет смотреть ВАР, просто слушает что-то в наушник. Раз – гол. Мы в шоке были. На табло-то мы видели – чистый офсайд. Посмотрел фотографии в интернете – там офсайд.

После игры будут это обсуждать, а что поменяется? Да ничего! ВАР есть, кто-то с вышки сказал: «А, тут гол». Что мы сделаем? Сомнительно как-то. Ладно бы 50 на 50, но все же видели эпизод. Не было бы офсайда, мы бы все сказали – ну да, не было. А он был. В общем, непонятное решение, – цитирует Панюкова Metaratings.ru.

Бывший инспектор ФИФА

Если брать по ногам, то они находились примерно на одной линии. Но мы не можем смотреть по ногам, мы должны смотреть по всем частям тела. Дзюба устремлялся вперед. И голова, грудь у него были ближе к линии ворот, чем у защитника. Значит мы можем определить, что в момент передачи Дзюба находился в положении вне игры. Ничего другого я здесь определить не могу. Судьи на ВАР мучились минут пять. Не решились пойти против «Зенита». Но должны же судить не по названиям команд, а по майкам: зеленые против красных, белые против салатовых. Названия команд мы должны забыть, – приводит слова бывшего инспектора ФИФА и УЕФА Натана Бартфельда «СЭ».

Матч завершился вничью –1:1.

На счету «Урала» 10 очков, у «Зенита» – 17.

Дзюба забил третий гол в нынешнем розыгрыше Тинькофф РПЛ.

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