Забитый мяч вызвал множество споров – изначально судья на линии сигнализировал офсайд, но после просмотра ВАР гол все же был засчитан. «Что тут я могу говорить. ВАР просматривали три минуты. Как я понял, у ВАР есть камера, по которой четко видно, что на 1-2 сантиметра нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем моя. Сейчас ошибки не могло быть, потому что, как уже сказал, долго разбирали ситуацию. В таких вещах аппаратура не врет.