Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свой гол в матче с «Уралом».

Забитый мяч вызвал множество споров – изначально судья на линии сигнализировал офсайд, но после просмотра ВАР гол все же был засчитан. «Что тут я могу говорить. ВАР просматривали три минуты. Как я понял, у ВАР есть камера, по которой четко видно, что на 1-2 сантиметра нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем моя. Сейчас ошибки не могло быть, потому что, как уже сказал, долго разбирали ситуацию. В таких вещах аппаратура не врет.

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Правда, когда по динамике эпизод первый раз повторили, я думал – железный офсайд. Но когда летели домой и мне еще раз момент прокрутил Мага Оздоев с прочерченными линиями, увидел, что нога игрока «Урала» чуть дальше моей. Еще раз повторю – обмануть в таких вещах ВАР невозможно. Ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе». Если Криштиану Роналду, условно, на миллиметр в офсайд попадал и это фиксировали… Хочется технике верить, иначе какой тогда вообще смысл всего этого», – цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

  • Матч завершился вничью –1:1.
  • На счету «Урала» 10 очков, у «Зенита» – 17.

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