Александр Кокорин ответил на вопрос о том, почему он так и не появился на поле в победном матче «Спартака» против «Рубина».
«Я не знаю. Чувствую себя хорошо, со здоровьем все в порядке. Игра? Нормально, хорошо. Всех с победой», – цитирует Кокорина РИА «Новости».
- «Спартак» победил 2:0 и догнал «Зенит» во главе таблицы.
- Кокорин дебютировал за клуб в матче с ЦСКА в прошлом туре, но не отметился результативными действиями.
- В игре с «Родиной» в Кубке России он вышел в старте, но не забил, хотя красно-белые победили результативно – 5:1.