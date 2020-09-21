Александр Кокорин ответил на вопрос о том, почему он так и не появился на поле в победном матче «Спартака» против «Рубина».

«Я не знаю. Чувствую себя хорошо, со здоровьем все в порядке. Игра? Нормально, хорошо. Всех с победой», – цитирует Кокорина РИА «Новости».

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  • «Спартак» победил 2:0 и догнал «Зенит» во главе таблицы.
  • Кокорин дебютировал за клуб в матче с ЦСКА в прошлом туре, но не отметился результативными действиями.
  • В игре с «Родиной» в Кубке России он вышел в старте, но не забил, хотя красно-белые победили результативно – 5:1.

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