В стане «Химок» огромные непонятки с главным тренером. 18 сентября подмосковный клуб крупно проиграл «Краснодару» со счетом 2:7, а 21 сентября коуч Дмитрий Гунько опубликовал в инстаграме пост об уходе с поста.

«После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу», – написал Гунько.