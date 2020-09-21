В стане «Химок» огромные непонятки с главным тренером. 18 сентября подмосковный клуб крупно проиграл «Краснодару» со счетом 2:7, а 21 сентября коуч Дмитрий Гунько опубликовал в инстаграме пост об уходе с поста.
«После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу», – написал Гунько.
Спустя какое-то время пост был удален, официального заявления со стороны «Химок» не было.
- Гуньков возглавил «Химки» перед стартом сезона. Он сменил Сергея Юрана, выведшего «Химки» в РПЛ и финал Кубок страны.
- «Химки» с 3 очками в 8 турах занимают предпоследнее место в РПЛ.
(Фото: официальный сайт «Химок»)