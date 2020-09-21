В стане «Химок» огромные непонятки с главным тренером. 18 сентября подмосковный клуб крупно проиграл «Краснодару» со счетом 2:7, а 21 сентября коуч Дмитрий Гунько опубликовал в инстаграме пост об уходе с поста.

«После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу», – написал Гунько.

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«Химки» объявили о назначении Гунько. Он провел всю тренерскую карьеру в системе «Спартака»
01/08/2020 В 16:32
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Спустя какое-то время пост был удален, официального заявления со стороны «Химок» не было.

  • Гуньков возглавил «Химки» перед стартом сезона. Он сменил Сергея Юрана, выведшего «Химки» в РПЛ и финал Кубок страны.
  • «Химки» с 3 очками в 8 турах занимают предпоследнее место в РПЛ.

(Фото: официальный сайт «Химок»)

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