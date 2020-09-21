Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в ходе общего собрания клубов РПЛ получил еще одну должность.
58-летний Кикнадзе возглавил рабочую группу по телевизионным правам матчей РПЛ.
«Когда будут результаты, тогда и будем обсуждать. Пока нечего. Задачи – оптимизация и улучшения», – заявил функционер в комментарии Sport24.
- Согласно действующему контракту, на продаже телеправ РПЛ зарабатывает примерно 2 миллиарда рублей в год.
- Кикнадзе около десяти лет работал на телевидении – в частности, на каналах СТС и «Спорт».