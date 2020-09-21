Болельщики московского «Динамо» отреагировали на вылет команды из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».

Перед матчем восьмого тура РПЛ против «Ахмата» фанаты вывесили баннер с ироничной надписью «Спасибо за евросезон». По обе стороны обыгран мем «ожидание – реальность»: слева – загранпаспорт для поездки на зарубежный выезд, справа – билет на поезд по России.