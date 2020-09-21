Болельщики московского «Динамо» отреагировали на вылет команды из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива».
Перед матчем восьмого тура РПЛ против «Ахмата» фанаты вывесили баннер с ироничной надписью «Спасибо за евросезон». По обе стороны обыгран мем «ожидание – реальность»: слева – загранпаспорт для поездки на зарубежный выезд, справа – билет на поезд по России.
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- «Динамо» уступило тбилисскому «Локомотиву» в квалификационном раунде Лиги Европы со счетом 1:2.
- Бело-голубые выиграли у «Ахмата» благодаря единственному мячу Ивана Ордеца в компенсированное время.
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