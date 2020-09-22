Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев чересчур эмоционально отреагировал на поражение от «Динамо» в матче восьмого тура чемпионата России.

«Мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть и добиваться результата, а «Динамо» – великолепный клуб, играющий в еврокубках, удачи им», – иронично заявил 47-летний Талалаев в послематчевом интервью.

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Панч коуча восхитил журналиста Василия Уткина, который написал: «Но это было отличное вью во флэш-зоне. Волоокий Кирилл Новиков, бедняга, за всю карьеру, которой недолго осталось, не намычит такого напалма. Вполне бытового, впрочем. Это же флэш. Эти интервью берутся ради эмоций. Короче – вот и матчи «Ахмата» появилось для чего смотреть. Понеслось живое русское слово по трубам!»

  • «Динамо» выиграло у «Ахмата» со счетом 1:0 благодаря голу Ивана Ордеца на последних минутах.
  • Ранее бело-голубые вылетели из Лиги Европы, проиграв тбилисскому «Локомотиву» (1:2).

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