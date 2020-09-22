«Мы маленькая командочка, которая не умеет терпеть и добиваться результата, а «Динамо» – великолепный клуб, играющий в еврокубках, удачи им», – иронично заявил 47-летний Талалаев в послематчевом интервью.

Панч коуча восхитил журналиста Василия Уткина, который написал: «Но это было отличное вью во флэш-зоне. Волоокий Кирилл Новиков, бедняга, за всю карьеру, которой недолго осталось, не намычит такого напалма. Вполне бытового, впрочем. Это же флэш. Эти интервью берутся ради эмоций. Короче – вот и матчи «Ахмата» появилось для чего смотреть. Понеслось живое русское слово по трубам!»