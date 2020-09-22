«Спартак» договаривается с «Тоттенхэмом» о трансфере ивуарийского защитника Сержа Орье – среди слухов уже появилась конкретика.

Журналист Sport Italia и Tutto Mercato Джанлуиджи Лонгари утверждает, что между клубами ведутся предметные переговоры об аренде 27-летнего футболиста с правом выкупа.

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Первым об интересе «Спартака» к Орье написал Sky Sports. Сообщалось, что не возражают ни «Тоттенхэм», ни сам игрок.

Серж выступает за «Тоттенхэм» с 31 августа 2017 года.

Ранее он играл в «Лансе», «Тулузе» и «ПСЖ».

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