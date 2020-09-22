Андрей Аршавин совсем не похож на человека, который запоминает статистику (даже собственную), но недавно он реально удивил. «Считаю, что в лучший футбол играл в 2005 году. Про тот сезон никто даже не вспомнит, а я тогда забил 18 мячей. Никогда больше я такого не делал», – говорил парень, который шокировал голландцев на Евро и «Ливерпуль» на «Энфилде».

Самое удивительное, что Андрей прав. 2005-й стал переломным – именно тогда Аршавин заиграл на уровне суперзвезды и стал одним из самых влиятельных игроков России.

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Как начал забивать

В ноябре 2004-го «Зенит» возвращался из Волгограда. Питерцы победили «Ротор», но пролетели мимо медалей РПЛ. Локальных радостей было две: во-первых, Кержаков стал лучшим страйкером чемпионата, во-вторых, сбылась мечта 172-сантиметрового Аршавина – он перепрыгнул Есипова (171 см) и наконец заколотил головой.

На обратном пути петербургские журналисты сделали с Андреем небольшое интервью. Заголовок получился таким: «Никогда не буду забивать, как Кержаков». Внутри текста Аршавин скромничал – уверял, что раздавать ассисты гораздо комфортнее, чем лупить со всех позиций.

Андрей Аршавин и Алексей Игонин Фото: Getty Images

Перед сезоном-2005 Андрей умирал на сборах Петржелы (лыжи, кроссы, аэробика), но начал чемпионат в бешеной форме. Сначала втащил победный мяч португальскому «Динамо» (лимита толком не было), а через пару туров оглушил «Терек» тремя голами. Правда, тогда помог Радимов, уступивший Аршавину пенальти – в микст-зоне Влад назвал себя одним из творцов хет-трика.

Бросалось в глаза: Андрей наконец перестал стесняться. Если раньше он всегда искал, кому бы выкатить голевой пас, то в 2005-м регулярно бил сам – не слишком сильно, зато четко в створ. После «Терека» Аршавин замолчал на 11 туров, но продолжал накручивать соперников и раскидывать ассисты. Параллельно Андрей стал неприкасаемым в сборной – там он забил в четырех матчах подряд (Эстония, Латвия, Германия, Латвия). При этом о дичайшем прогрессе Аршавина почти не говорили и не писали: все внимание заслуженно перехватил ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА.

Новый уровень влияния

В 2003-м Андрей не всегда попадал в состав «Зенита» и задумывался об уходе – был даже созвон со «Спартаком», но не договорились по деньгам и позиции. Затем Аршавину все же дали приличный контракт, и форвард наконец почувствовал, что его ценят в Петербурге.

К середине 2005-го Андрей вообще стал одним из сенаторов клуба. Например, в процессе продажи Быстрова в «Спартак» 24-летний Аршавин выбил встречу с Трактовенко, Черкасовым (тогдашние боссы «Зенита») и Радимовым.

Неизвестно, о чем они там договорились, но Шаву все равно выбесило расставание с другом. Результат – легендарный хет-трик в ворота «Амкара». Андрей закидывал роскошнейшие голы, но вообще их не отмечал – даже отмахивался от поздравлений. Тот покерфейс до сих пор можно считать самым культовым в истории РПЛ.

Еще активист Аршавин создал профсоюз футболистов и даже возглавил эту организацию – видимо, чтобы защитить игроков от бездарных менеджеров. Разумеется, профсоюз со временем загнулся.

В конце лета 2005-го Аршавин открыто издевался над руководством «Зенита». «Хочу ли я остаться? Да, поиграл бы подольше. Хотя вдруг меня захотят продать, как Быстрова?» – Андрей иронично рассыпал риторические вопросы и страшно раздражал начальство. Но никто не мог заткнуть или наказать лидера: он стабильно давал результат.

Андрей Аршавин, «Зенит» Фото: Getty Images

Протащил «Зенит» в еврокубки

В 2004-м Питер зарубился в групповом этапе Кубка УЕФА, но занял предпоследнее место и никуда не вышел. Годом позже появилась конкретная цель – добраться до евровесны. Мешало то, что в квалификации «Зениту» выпал плотный и опасный АЕК, отстоявший 0:0 на «Петровском».

В Афинах до 89-й минуты тоже ничего не происходило, но потом Аршавин подхватил мяч в центре поля, убрал двоих и внезапно шмальнул с 25 метров. Рикошет, гол, абсолютное счастье. Журналисты, которые попали на ту игру, уверяют: греки аплодировали Андрею, прекрасно понимая, что он только что казнил их команду.

Это было признание на уровне Роналдиньо – классический хайлайт того сезона.

Аршавин старался не зря. «Зенит» выскочил из группы, легко прошел «Русенборг» и попал на «Марсель». В 1/8 Кубка УЕФА Андрей издали нокаутировал Фабьена Бартеза – человека, чуть позже сыгравшего в финале чемпионата мира. Правда, это был уже 2006 год.

Сыграл на уникальной позиции

Поздняя осень 2005-го. «Зенит» явно приплыл в чемпионате, игроков критически не хватало, Петржела ночевал в казино – короче, полный мрак.

Перед выездом к «Амкару» Власта сказал: «Нет левого защитника. Кто готов там сыграть?» Аршавин тут же вызвался, тренер согласился. Получилось так себе: пермяки забили победный как раз после ошибки Андрея. При этом «Зенит» ничего не мог создать: Кержаков по привычке выкатил несколько передач назад, но Аршавин полностью сосредоточился на обороне.

В книге «Однажды в России» Петржела написал, что Аршавин отбегал тот матч достойно. Скорее всего, коуч льстил – ему просто не захотелось критиковать игрока, который изо всех сил закрывал дыру в составе.

Андрей Аршавин, «Зенит» Фото: Getty Images

В чем величие того сезона?

Аршавин стал лучшим бомбардиром «Зенита» в Премьер-лиге, выдал сумасшедшие 14+14 по системе «гол+пас», но главное – оформился в настоящего лидера. Мерч с Шавой был самым популярным в Петербурге, тренеры сборной (Ярцев и Семин) строили вокруг него игру, да и сам Андрей ощущал себя звездой.

Именно в 2005-м Россия узнала, на что способен этот невысокий парень из Питера. Он сохранил ту фантастическую форму примерно на пять лет. С тех пор ни один русский футболист не играл настолько же искренне и вдохновенно, как праймовый Андрей Аршавин.

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