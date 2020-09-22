22 сентября контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал «Ротору» техническое поражение в матче РПЛ против «Ростова». Игра должна была пройти 19 сентября, но волгоградская команда не полетела на выезд из-за вспышки коронавируса. Это уже вторая отмена – на матч с «Краснодаром» 13 сентября «Ротор» тоже не вышел и получил 0:3. На сайте клуба появилась новость, что команда готовится вернуться на поле в игре с «Рубином» 27 сентября – это значит, что встреча со ставропольским «Динамо» в Кубке России перед приездом казанцев тоже не состоится. Итого у волгоградцев три сдачи, последнее место в таблице и два балла в активе. Разбираемся, как клуб оказался в таком положении.

Чемпионат России Матч «Ростов» – «Ротор» отменен из-за коронавируса 18/09/2020 В 08:40

«Краснодар»

12 сентября «Ротор» официально объявил о девяти случаях заражения COVID-19. Заболели два члена тренерского штаба и семеро футболистов: «Положительные результаты выявлены у Ильи Жигулева, Александра Саплинова, Беки Микелтадзе, Камиля Муллина, Ники Кипиани, Азата Байрыева и Александра Довбни. Матч против футбольного клуба «Краснодар» состоится! Надеемся на поддержку наших болельщиков в этой сложной ситуации».

В день матча «СЭ» сообщил о трех новых случаях заражения – заболели Кожемякин, Давиташвили и тренер вратарей Варивончик, – но «Ротор» еще рассчитывал на проведение встречи. Клубы даже опубликовали стартовые составы, а волгоградцы наскребли игроков на полноценную заявку – здоровых футболистов первой команды осталось всего 16. Об отмене стало известно за час до стартового свистка, причина – хозяева ждали разрешения на проведение встречи от местных контролирующих органов и лиги. «Об отмене матча мы сообщили, как только получили ответ от ведомств. «Ротор» был готов выходить на поле и бороться за очки даже в

Почему решает Роспотребнадзор? В санитарном регламенте лиги есть соответствующий пункт: «окончательное решение об определении контактной группы и допуску лиц к участию в тренировочном процессе и матчах принимается территориальными органами Роспотребнадзора». В день игры у ведомства был выходной – в отделении находился всего один сотрудник, который вообще не был в курсе ситуации, поэтому принять решение заранее и не вынуждать фанатов толпиться у стадиона не было возможности.

Позже «Ротор» сообщил о вердикте КДК: «Игрокам не были выданы QR-коды для доступа в «Чистую зону» при проведении указанного матча, а значит они в любом случае не имели права принимать в нем участие. «Ротор» как принимающий клуб не обеспечил необходимые условия для проведения матча, которые привели к его срыву. Соответственно, по итогам заседания КДК к клубу было применено техническое поражение со счетом 0:3». Измененный регламент нынешнего сезона гласит, что матчи из-за ковида переноситься не будут – невозможность участия приравнивается к поражению, поэтому исход был ожидаем.

«Ростов»

Матч «Ротора» и «Ростова» должен был пройти 19 сентября, события развивались по схожему сценарию – волгоградцы рассчитывали лететь на выезд без десяти заболевших игроков и с футболистами молодежки в заявке. Но «Ростову» 24 сентября предстоит матч квалификации в Лиге Европы, и желто-синие не хотели рисковать – даже отправили в РПЛ письмо с просьбой об отмене игры.

По регламенту, «Ротор» мог принять участие при получении допуска от Роскомнадзора волгоградской области и руководства лиги. Уже в Ростове местные контролирующие органы должны были повторно проверить игроков на корону и заблокировать проведение матча, но до этого не дошло – утром 18 сентября волгоградцы все же передумали и всем составом сели на карантин.

«Динамо Ставрополь», «Рубин»

Клуб сообщил, что изолировался на базе и готовится к матчу с «Рубином» в РПЛ 27 сентября. Волгоградцы приняли все меры, чтобы не допустить повторения локальной эпидемии – заселились в местную гостиницу «Олимпия» и будут работать там в полном уединении до игры с казанцами. «В распоряжении Александра Хацкевича 14 футболистов, среди которых есть ребята из молодежки. По мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основной обойме будут присоединяться находящиеся на самоизоляции члены команды», – говорится в заявлении клуба.

«Ротор» объявил, что не выйдет на матч Кубка со ставропольским «Динамо», но рассчитывает на перенос – клуб направил официальные письма президенту РФС Александру Дюкову и директору «Динамо» Андрею Стежко с просьбой о проведении матча в резервную дату. Хитрость в том, что регламент Кубка, в отличие от РПЛ, оставляет для такую возможность.

В документе сказано: «Команда считается готовой к проведению матча, если в ее составе готовы играть не менее семи футболистов. В случае, если количество здоровых футболистов менее семи игроков или команда отказывается проводить матч, либо не может проводить матч по причинам, связанным с заболеванием футболистов, тренеров, персонала команды в соответствии с требованием органов Роспотребнадзора, то матч не проводится, а решение по матчу принимается КДК РФС».

По сути, контрольно-дисциплинарный комитет может санкционировать перенос, если команда из Ставрополя будет не против. А может обвинить «Ротор» в несоблюдении санитарного регламента и выписать третье техническое поражение – что почти наверняка и случится, учитывая практику РПЛ и ФНЛ текущего сезона и тот факт, что в календаре почти нет свободных дат под потенциальный перенос.

В волгоградском клубе настоящий хаос, и единственным плюсом можно считать то, что даже после решения КДК о втором техническом поражении в сезоне команде не грозит снятие с чемпионата России. До текущей кампании по регламенту дисквалификация следовала после неявки на два матча первенства.

Чемпионат России 🙁«Ротор» не сыграет с «Краснодаром» из-за заражений коронавирусом 13/09/2020 В 16:22