Гол капитана сборной России вызвал множество вопросов – арбитр на бровке сигнализировал о том, что страйкер забил не по правилам, но судьи на ВАР отменили его решение, и взятие ворот было засчитано. Советник генерального секретаря РФС вместе с российским отделением ВАР проанализировали момент еще раз и признали ошибку – Дзюба был в офсайде.

«Они неверно разместили линию по расположению головы игрока «Зенита», что, по сравнению с линией по стопе игрока «Урала», показало, что игрок «Зенита» не находился в офсайде. Однако, если бы линия была размещена, как ей следовало быть, по позиции стопы игрока «Зенита», технология показала бы, что он находился в офсайде. Поскольку положение «вне игры» является фактическим решением, то судья не смотрит повтор на мониторе у поля, а действует в соответствии с получаемой от ВАР информацией, поэтому судья засчитывает гол», – говорится в сообщении на сайте РФС.