Хозяева провели весь матч без замен – в заявке оказалось всего 11 игроков. Тем не менее, даже в таком составе игроки показали лучший результат за весь турнир и набрали первый балл – правда, немного схитрили в процессе. По информации телеграм-канала «Мутко против», после матча вскрылось наглейшее читерство от команды из Краснодарского края – под видом Ильи Кириленко и Максима Ермакова из заявки клуба на поле вышел кто-то другой.