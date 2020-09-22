«СКА-Ростов» сыграл вничью в гостевом матче ПФЛ с «Туапсе» – 1:1.
Хозяева провели весь матч без замен – в заявке оказалось всего 11 игроков. Тем не менее, даже в таком составе игроки показали лучший результат за весь турнир и набрали первый балл – правда, немного схитрили в процессе. По информации телеграм-канала «Мутко против», после матча вскрылось наглейшее читерство от команды из Краснодарского края – под видом Ильи Кириленко и Максима Ермакова из заявки клуба на поле вышел кто-то другой.
Отдельного внимания достоин послематчевый отчет команды в инстаграме, в котором СММ клуба подколол владельца СКА и показал высокий скилл владения русским языком.
- СКА принадлежит Василию Вакуленко – известному музыканту, выступающему под псевдонимом Баста.
- «Туапсе» набрал первый балл в шести матчах чемпионата. Теперь, возможно, команда лишится и его.