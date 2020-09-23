«Спартак» обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа апелляционного комитета РФС отменить штраф, наложенный комитетом по этике на владельца клуба Леонида Федуна.

«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS» – цитирует ТАСС генерального директора клуба Шамиля Газизова.