«Спартак» обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) после отказа апелляционного комитета РФС отменить штраф, наложенный комитетом по этике на владельца клуба Леонида Федуна.
«У меня сомнений не было, что такое решение будет. Дальше пойдем в CAS» – цитирует ТАСС генерального директора клуба Шамиля Газизова.
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- Федун получил взыскание из-за резкого высказывания после матча первого тура с «Сочи» (2:2): он пообещал снять команду с чемпионата в знак протеста против нечестного судейства.
- Функционера оштрафовали на 200 тысяч рублей.
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