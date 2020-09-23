Полузащитник сборной России Далер Кузяев готов подписать контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщил комментатор ВГТРК Илья Казаков.

«История перехода Кузяева в «Локо» – интересный кейс. <…> В Европе Кузяева не ждут – устроиться не удается, хотя предлагают почти всем. Да и условия объективно ниже, чем в России.

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«Зенит», как и в случае с вратарем молодежной сборной и «Краснодара-2» Адамовым, включает финансовый лимит, отказываясь заключать контракт выше определенной планки. Пишут про 1,8 млн евро, но это не так – давали 1,5.

Кузяева предлагают в «Спартак» и «Локомотив», «Локомотив», лишившись Баринова на полгода, готов перед стартом ЛЧ платить больше. Решение по Кузяеву в пятницу. Скорее всего – да. Но при этом зарплата будет выше, чем у Баринова.

<…> Возможно, «Локо» постарается сейчас опустить представителей Кузяева по зарплате. Чтобы проявить уважение к Баринову и не создать конфликт интересов. Поэтому и пауза до пятницы? Но у Кузяева и К свой козырь – ЛЧ близко. «Локо» к ней пока не готов. И Николич уже одобрил сделку», – написал Казаков в телеграм-канале.

Летом 2020 года после окончания контракта с «Зенитом» Кузяев стал свободным агентом и сообщил о желании уехать в Европу. Различные источники писали об интересе к 27-летнему центрхаву сборной России со стороны «Рейнджерс», «Алавеса», «Саутгемптона» и «Ренна».

С «Зенитом» Далер дважды становился чемпионом России. На домашнем ЧМ-2018 он выходил на поле во всех матчах.

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