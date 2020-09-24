Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что петербургский клуб тесно контактирует с представителями 27-летнего немца и ведет активные переговоры. «Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни», – утверждает Арустамян в телеграм-канале.