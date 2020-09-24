«Зенит» и «Краснодар» интересуются полузащитником «ПСЖ» Юлианом Дракслером.

Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что петербургский клуб тесно контактирует с представителями 27-летнего немца и ведет активные переговоры. «Сложности в условиях и деталях есть, но ясность, возможно, наступит в ближайшие дни», – утверждает Арустамян в телеграм-канале.

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Также за Дракслером следит «Краснодар». «Быки» выразили интерес, но пока «Зенит» продвинулся в переговорах намного дальше.

  • Дракслер – чемпион мира 2014 года и финалист ЛЧ-2020.
  • «Зенит» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, «Краснодар» борется в плей-офф квалификации с ПАОК.

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