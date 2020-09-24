Возглавивший на этой неделе «Томь» Александр Кержаков добился смягчения условий выплаты алиментов первой жене Марии и их общей дочери Дарье. Приморский суд Петербурга снял с футболиста ограничение на выезд за границу, а также позволил в рассрочку оплатить оставшиеся 9 миллионов рублей долга (6 млн Александр уже выплатил).

«Добровольно он по-прежнему ничего не платит, деньги удерживаются из заработной платы в Российском футбольном союзе. В последний год – это примерно 70-80 тысяч рублей в месяц, 1/6 от доходов. За время процесса часть суммы таким образом была погашена», – цитирует «СтарХит» адвоката экс-жены Кержакова Светланы Поняевой.