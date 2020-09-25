«Химки» объявили о назначении нового главного тренера.
Им стал 46-летний специалист Игорь Черевченко. Менеджер сменил на посту Дмитрия Гунько.
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- Клуб идет на 15-м месте в Тинькофф РПЛ, набрав 3 очка в 8 матчах.
- В качестве тренера Черевченко работал в «Локомотиве», «Балтике» и тульском «Арсенале» – с последним он выходил в еврокубки.
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