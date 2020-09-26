Ранее слухи связывали московский клуб с интересом к правому защитнику «Тоттенхэма» Сержу Орье, теперь к красно-белым отправляют менее гламурного легионера. Как сообщает Tutto Napoli со ссылкой на Чиро Венерато из Rai Sport, «Спартак» хочет приобрести футболиста за 7 млн евро, тогда как «Наполи» рассчитывает получить 10 млн. Transfermarkt оценивает игрока в 14 млн – скидка объясняется контрактной ситуацией Хюсая. По текущей сделке Эльсейда остался всего год.