Хорватский нападающий Марио Манджукич может отказаться от перехода в «Локомотив» из-за желания руководства клуба зафиксировать курс евро в его контракте.

«В завершающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро на уровне от 75 до 80 рублей, в то время как сейчас курс приближается к 91 рублю за евро. Ход руководства «Локо» поверг в шок представителей Марио. С фиксацией курса они категорически не согласны – что с ним творится в России в сентябре, они прекрасно видят», – написал Нобель Арустамян в телеграм-канале. Ранее источник сообщил, что стороны согласовали двухлетний контракт с зарплатой 2,4 млн евро в год и подписным бонусом в размере 3 млн евро.

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  • Последним клубом игрока был катарский «Аль-Духаиль», сейчас хорват находится в статусе свободного агента.
  • Ранее футболист выступал за «Ювентус», «Баварию» и «Атлетико».

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05/07/2020 В 22:41