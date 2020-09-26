«В завершающей стадии переговоров Василий Кикнадзе предложил Манджукичу и агенту зафиксировать в контракте курс евро на уровне от 75 до 80 рублей, в то время как сейчас курс приближается к 91 рублю за евро. Ход руководства «Локо» поверг в шок представителей Марио. С фиксацией курса они категорически не согласны – что с ним творится в России в сентябре, они прекрасно видят», – написал Нобель Арустамян в телеграм-канале. Ранее источник сообщил, что стороны согласовали двухлетний контракт с зарплатой 2,4 млн евро в год и подписным бонусом в размере 3 млн евро.