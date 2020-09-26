В феврале 2019-го Малком забивал «Реалу» в Эль Класико, а через полгода приехал в Петербург, чтобы стать главной звездой «Зенита». Про сделку с «Барселоной» известно ровно два факта. Во-первых, деньги, потраченные на игрока, изначально не были прописаны в трансферном бюджете клуба – их выделили спонтанно, узнав, что в Каталонии готовы расстаться с бразильцем. Во-вторых, никто, кроме питерских боссов, не предлагал «Барсе» те 40 млн евро, которые на тот момент сияли в «Трансфермаркте».

«Зенит» осознанно переплатил около 7-10 миллионов, но Малком пока далек от того, чтобы отбить эти инвестиции. Ниже – главные сюжеты про бразильца: от зарплаты до сегодняшнего застоя.

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Малком в матче «Зенит» – «Краснодар» Фото: Getty Images

Сколько зарабатывает Малком?

Когда бразилец только подписывал контракт с «Зенитом», московские журналисты жутко возмущались: их бесил и прайс питерского новичка, и его оклад. Дело в том, что инсайдеры из RMC Sport утверждали, будто Малкому положили больше 8 млн евро в год.

Это однозначная чушь: возможно, европейские журналисты узнали чистый профит бразильца и некорректно приплюсовали налоги. В реальности форвард получает на руки 6-6,5 млн евро в год, включая подъемные. Для сравнения, Халку переводили в районе 7 млн евро, причем это было в 2012-2016 годах. С учетом инфляции Живанилду зарабатывал ощутимо больше Малкома.

Важно, что авторы RMC Sport не ошиблись в одном: зарплата Малкома радикально (в 1,5-2 раза) увеличилась по сравнению с каталонским контрактом. Возможно, именно жирненький оклад успокаивал бразильца в те дни, когда на Вираже вывесили баннер с прямым намеком: «Спасибо руководству за верность традициям». Темнокожий игрок мудро абстрагировался от расистского панча, дал успокаивающий комментарий («Мне все нравится и в клубе, и в городе»), а потом тема замялась сама собой.

Почему «Зенит» молчал о травме Малкома?

Бразилец начал играть за «Зенит» еще в августе 2019-го, но быстро травмировался – были разговоры, якобы Юсупов специально вырубил Малкома, хотя это явный бред. Смущало другое: в Питере замалчивали всю информацию о повреждении дорогущего новичка. Даже болтливый Дзюба охарактеризовал травму бразильца так: «Это тайна, покрытая мраком».

Суммарно «Зенит» молчал по Малкому около двух месяцев. Затем форварда прооперировали, и стало ясно, что он не сыграет до 2020 года. Правда, атмосфера секретности все равно напрягала: питерский менеджмент реально прятал травмированного игрока.

У этого поведения есть простое объяснение: в «Зените» очень стыдятся истории с недообследованным Маркизио. Чтобы убавить медийный шум вокруг Малкома и обезопасить себя от комментов в стиле «Опять взяли инвалида за миллионы», клуб выбрал тактику игнора.

Скорее всего, «Зенит» перестраховывался. У Малкома диагностировали повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы бедра – проще говоря, типичную травму бедра. Парень действительно долго восстанавливался, но ничего уникального в его диагнозе не было – кажется, молчали зря.

Малком пока не впечатляет. Почему?

Бразилец солидно провел финиш сезона-2019/20: нокаутировал ЦСКА, размялся на «Сочи» и вообще был крайне активен. Он все еще редко выглядел на 40 млн, но это списывали на последствия травмы и карантина, а еще на традиционную адаптацию к РПЛ.

Казалось, в новом чемпионате Малком будет солировать, но сейчас у него совсем грустные показатели: гол «Тамбову», ассист с «Арсеналом» – вот и все результативные действия.

Вот несколько причин бразильской тоски:

1. О скиллах бразильца лаконичнее и грамотнее всех высказался Андрей Аршавин. «Смотришь по игрокам – наверное, только Малком может дать интересный, неожиданный пас». Проблема в том, что Малкому реально не с кем отыграться. Бразилец второй в лиге после Вандерсона по проникновениям в штрафную (4,3 за 90 минут), но внутри штрафной – полнейшая тоска: Дзюбу крепко держат, а Сердар Азмун слабо смотрится в статике. Логично, что и Малкома тоже накрывают (вдвоем это сделать несложно), поэтому его проходы завершаются ничем.

2. Малком входит в пятерку РПЛ по среднему количеству ударов за матч (3,3), но обычно он лупит из неудобных позиций. Удивительно, что бразильца не просят пулять чуть реже – возможно, верят, что он пристреляется. Пока все заканчивается потерями мяча, а не его продвижением.

3. Дорогостоящий игрок регулярно опускается к центральному кругу и делает кучу лишней рутинной работы. С одной стороны, разумно от нее освободить, с другой – уже есть Дзюба, который выдыхается под конец матча, а потом психует из-за замен. Оставаться с пачкой игроков (есть еще Азмун), которые лишь обозначают прессинг, – так себе идея. Но Малком – однозначно первый кандидат на то, чтобы вкалывать только в нападении.

Несмотря на все эти факторы, в перспективе Малком объективно опасен. Дриусси (самый комфортный компаньон бразильца) почти поправился и тренируется, а еще скоро стартует Лига чемпионов, где свободного пространства будет чуть больше. Там бразилец и должен отрабатывать 40 млн – именно Малкома не хватило год назад, когда «Зенит» впервые в истории финишировал последним в группе.

Говорят, у Малкома конфликт с Дзюбой?

«Дзюба. Это больше не его «Зенит». Это «Зенит» Малкома. Будет срач», – августовский пост из телеграм-канала журналиста Дмитрия Егорова. Разумеется, этот прогноз срезонировал далеко за пределами мессенджера.

На одной из пресс-конференций у Семака даже спросили, есть ли у Артема какие-то терки с бразильцем: тренер «Зенита» был в шоке, что такие версии вообще обсуждаются. Судя по поведению на поле, Дзюба вполне приветлив с Малкомом: они обнимаются, показывают друг другу большие пальцы и вместе празднуют голы, которых стало резко меньше. Ранее Артем говорил, что видит в бразильце мини-Халка, а с Живанилду у Дзюбы были теплейшие отношения.

Артем Дзюба, Малком, «Зенит» Фото: Getty Images

Сейчас версия о ревности Артема к Малкому напоминает вангование. Адекватных аргументов в пользу этой теории всего два. Во-первых, проводятся исторические параллели между нынешней ситуацией и бунтом Денисова, но это натянутая аналогия: возмущаться надо было год назад. Во-вторых, Малком приватизировал награду лучшему игроку месяца. «Зенит» уже трижды подряд отчитался, что приз забрал бразилец. Формально за претендентов голосуют болельщики, но ясно, что прописать можно все что угодно. В марте триумф Малкома выглядел как желание клуба поддержать парня после травмы, а вот по летним месяцам есть вопросы.

Возможно, они накопились и у Дзюбы, которому критически важно быть первым и лучшим. Но опять же: источники в «Зените» уверяют, что у Артема и Малкома все в порядке. Они не близкие друзья (из молодых легионеров Дзюба чаще общается с Дриусси), но и до войны там пока космически далеко.

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