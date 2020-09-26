Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вошел в клуб «Рыбаков и охотников».

24 сентября на мероприятии по случаю основания клуба Семака включили в лигу рыбаков-охотников. Общество организовал бизнесмен и друг Сергея Владимир Резников, чтобы объединить «любителей культурного отдыха, рыбалки и охоты из разных городов и стран». Торжество прошло в ресторане «Сад», который принадлежит коучу петербуржцев.

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«Думаю, организаторы этого клуба объединяют вокруг себя множество хороших людей. Я с удовольствием поддерживаю это начинание. Сам в детстве рыбачил, сейчас нет времени, хотя меня постоянно зазывают. Но я только знакомлюсь с фотоотчетами тех мест, где ребята побывали. Они, конечно, впечатляют. География обширная – и в России, и по всему миру. Мне тоже хочется как-нибудь поучаствовать в этом», – цитируют Семака «Известия».

  • Сергей работает в «Зените» на посту главного тренера с 2018 года.
  • Клуб делит первое место в Тинькофф РПЛ со «Спартаком» – у команд по 17 очков.

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